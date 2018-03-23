WADA обещает обратиться в суд, если дела россиян не будут расследовать

WADA предоставляет федерациям информацию, полученную из системы управления данными (LIMS) московской антидопинговой лаборатории, в том числе сведения по стероидным профилям.

Как предполагается, федерации будут рассматривать каждый случай и принимать решения, опираясь на собственную информацию.

По зачитанной Риди цитаты из InsideTheGames, ясно указано, что это дело касается каждой федерации. Риди утверждает, что они располагают достаточной информацией по этим делам, поэтому спросят у федераций, собираются ли они расследовать дела. Как добавляет Риди, они намерены сказать, что предоставили максимум информации, поэтому просят сообщить будут ли предпринимать какие-либо меры. В случает отказа, по словам Риди, они сохраняют за собой право пойти в CAS

По словам директора WADA по расследованиям Гюнтера Юнгера, WADA направило в федерации информации по более чем 60 делам.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", исполком Федерации легкой атлетики Украины вынес решение в делах о нарушении антидопинговых правил украинскими легкоатлетками Олесей Повх и Ольгой Земляк.