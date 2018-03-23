Украинским футболистам запретили смартфоны в столовой

Шевченко заявил, что игроки отвлекаются, ведь смарфон все время с ними. Завтрак, обед или ужин - это процесс общения. Он добавил, что игроки не так часто собираются вместе, чтобы в течение этих 10-15 минут пользоваться смарфоном, смотреть новости или еще что. У них ограничено время.

Наставник сборной сообщил, что теперь они будут вести беседы друг с другом без телефонов и стороннего отвлечения.

Тренер рассказал, что делает замечания футболистам, если они бездельничают во время завтрака. Шевченко сразу поправился, что таких случаев не много, потому что игроки очень серьезные.

Андрей поделился, что всегда просит и напоминает, чтобы футболисты придерживались дисциплины. Это большое уважение друг к другу - придийти, пообщаться, уделить партнерам 15-20 минут во время совместных трапез.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в столице Украины 15 марта прошел матч между киевской футбольной командой "Динамо" и римскими футболистами из клуба "Лацио".