Роналдо назвал главных фаворитов чемпионата мира

Об этом он сообщил в интервью изданию Mirror.

Как утверждает футболист, Германия остается очень сильной командой. Испания, Франция, Англия и Аргентина с Лионелем Месси также очень опасны. Чемпионат мира всегда трудно выиграть, однако всех ждет прекрасный турнир.

Кстати, футболист ставит большие ставки на выигрыш Бразилии.

По мнению Роналдо, за последние полтора года благодаря главному тренеру бразильская команда стала намного сильнее.

"У нас очень мощная команда. Травма Неймара – это большая проблема, но я думаю, что он восстановится и будет готов к турниру", – добавил бразильский футболист.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр иностранных дел Исландии Гудлаугур Тор Тордарсон предполагает, что чиновники страны могут не поехать на предстоящий матч Чемпионата мира-2018 по футболу, который пройдет в Российской Федерации.