Ибрагимович официально покинул Манчестер Юнайтед - ФОТО

Об этом сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Как отмечается, стороны договорились о расторжении контракта 36-летнего футболиста, который действовал до лета 2018 года. В настоящее время сделка о расторжении вступает в силу немедленно.

Также известно, что в МЮ поблагодарили футболиста за его вклад в развитие клуба и пожелали ему успехов в будущей карьере.

В свою очередь Златан Ибрагимович также выразил благодарность клубу, болельщикам, команде, наставнику и конечно же штату Юнайтед за два "фантастических сезона".

Стоит добавить, что Ибрагимович на этой неделе станет игроком Лос-Анджелес Гэлэкси, с которым уже якобы подписал соглашение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", руководство английского клуба "Манчестер Юнайтед" уже в следующем сезоне планируе создать профессиональную женскую команду по футболу.