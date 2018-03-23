10:35 23.03.2018 | Спорт | Новости
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Ибрагимович официально покинул Манчестер Юнайтед - ФОТО

Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий английского клуба "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович официально больше не является игроком соответствующего клуба.

Ибрагимович официально покинул Манчестер Юнайтед - ФОТО

Об этом сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Как отмечается, стороны договорились о расторжении контракта 36-летнего футболиста, который действовал до лета 2018 года. В настоящее время сделка о расторжении вступает в силу немедленно.

Также известно, что в МЮ поблагодарили футболиста за его вклад в развитие клуба и пожелали ему успехов в будущей карьере.

В свою очередь Златан Ибрагимович также выразил благодарность клубу, болельщикам, команде, наставнику и конечно же штату Юнайтед за два "фантастических сезона".

Стоит добавить, что Ибрагимович на этой неделе станет игроком Лос-Анджелес Гэлэкси, с которым уже якобы подписал соглашение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", руководство английского клуба "Манчестер Юнайтед" уже в следующем сезоне планируе создать профессиональную женскую команду по футболу. 


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