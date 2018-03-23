10:59 23.03.2018 | Спорт | Новости
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Фуркад стал рекордсменом по выигрышу Кубков мира по биатлону

Французский биатлонист Мартен Фуркад стал обладателем Большого хрустального глобуса в сезоне 2017 – 18. Об этом сообщается на сайте Международного союза биатлонистов.

Фуркад стал рекордсменом по выигрышу Кубков мира по биатлону

Отмечается, поберу биатлонисту принес зачет Кубка мира в спринтерской гонке на заключительном этапе в Тюмени.

Биатлонисту удалось набрать 1056 очков. Его ближайший преследователь норвежец Йоханнес Бе имеет в своем активе 974 балла.

В оставшихся гонках он уже не сможет догнать француза. Для Фуркада победа в сезоне 2017/18 стала седьмой подряд.

Фукард выигрывает общий зачет Кубка мира, начиная с сезона 2011/12. Таким образом он установил новый рекорд, опередив норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена, в активе которого шесть побед в общем зачете Кубка мира.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинская биатлонистка, а также четырехкратная чемпионка Европы по биатлону Юли Джима призналась, что в скором времени вынуждена завершить свою спортнивную карьеру.


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