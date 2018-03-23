15:15 23.03.2018 | Спорт | Новости
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Бывшая известная украинка выиграла чемпионат по фигурному катанию

Экс-гражданка Украины Алена Савченко в парном катании с Бруно Массо завоевала золотую медаль чемпионата мира по фигурному катанию, который проводят в Милане. Сейчас они оба - олимпийские чемпионы в парном катании из Германии. Об этом сообщает Федерация фигурного катания Украины

Бывшая известная украинка выиграла чемпионат по фигурному катанию

Чемпионы вырвались вперед после демонстрации короткой программы.Сегодня они установили два мировых рекорда, одержав победу в произвольной программе, которую судьи оценили в 162,85 баллов. Это оказался лучший результат за всю историю парного катания.

Также рекордной зафиксирована сумма баллов, которую спортсмены набрали по итогам двух программ - 245,84.

Серебряными победителями чемпионата мира стали спортсмены России Евгения Тарасова и Владимир Морозов с баллами 225,53. Третье место завоевали французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, набрав 218,36 баллов.

Стоит заметить, что 34-летняя Савченко уже получила шестую наивысшую награду чемпионатов мира - предыдущие (2008, 2009, 2011, 2012, 2014) она получила, выступая в паре с Робином Шолковы. За Германию фигуристка выступает с 2004 года.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Сара Германо рассказала, что многие девочки мечтают стать олимпийскими чемпионками по фигурному катанию, но у одной юной москвички есть смелая стратегия по превращению этой мечты в реальность.


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