Бывшая известная украинка выиграла чемпионат по фигурному катанию

Чемпионы вырвались вперед после демонстрации короткой программы.Сегодня они установили два мировых рекорда, одержав победу в произвольной программе, которую судьи оценили в 162,85 баллов. Это оказался лучший результат за всю историю парного катания.

Также рекордной зафиксирована сумма баллов, которую спортсмены набрали по итогам двух программ - 245,84.

Серебряными победителями чемпионата мира стали спортсмены России Евгения Тарасова и Владимир Морозов с баллами 225,53. Третье место завоевали французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, набрав 218,36 баллов.

Стоит заметить, что 34-летняя Савченко уже получила шестую наивысшую награду чемпионатов мира - предыдущие (2008, 2009, 2011, 2012, 2014) она получила, выступая в паре с Робином Шолковы. За Германию фигуристка выступает с 2004 года.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Сара Германо рассказала, что многие девочки мечтают стать олимпийскими чемпионками по фигурному катанию, но у одной юной москвички есть смелая стратегия по превращению этой мечты в реальность.