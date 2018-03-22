Итальянская прокуратура проводит проверку сделки по продаже "Милана"

Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Как отмечается, в регуляторе начали сомневаться в чистоте прозрачных пунктов сделки, так как в последнее время появилась информация о финансовой неустойчивости китайского консорциума. Вообщем-то, соответствующие детали привели к тому, что прокуратура готова детально разобраться в происходящем.

При этом группа финансовой информации Банка Италии сообщила о трех подозрительных транзакциях китайского консорциума в рамках данной сделки.

Стоит добавить, что совсем недавно собственники "Милана" взяли кредит на 300 млн долларов на покупку команды.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", нападающий итальянского "Милана" Никола Калинич может уже в зимнее трансферное окно переехать в Китай. Игроком активно интересуется "Гуанчжоу Эвергранде".