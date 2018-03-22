13:11 22.03.2018 | Спорт | Новости
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Итальянская прокуратура проводит проверку сделки по продаже "Милана"

Сотрудники итальянской прокуратуры запланировали проверку на предмет возможных нарушений при продаже футбольного клуба "Милан" китайскому консорциуму.

Итальянская прокуратура проводит проверку сделки по продаже

Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Как отмечается, в регуляторе начали сомневаться в чистоте прозрачных пунктов сделки, так как в последнее время появилась информация о финансовой неустойчивости китайского консорциума. Вообщем-то, соответствующие детали привели к тому, что прокуратура готова детально разобраться в происходящем.

При этом группа финансовой информации Банка Италии сообщила о трех подозрительных транзакциях китайского консорциума в рамках данной сделки.

Стоит добавить, что совсем недавно собственники "Милана" взяли кредит на 300 млн долларов на покупку команды. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", нападающий итальянского "Милана" Никола Калинич может уже в зимнее трансферное окно переехать в Китай. Игроком активно интересуется "Гуанчжоу Эвергранде".


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