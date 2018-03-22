Элина Свитолина узнала соперницу по второму раунду Miami Open

Об этом сообщается в Twitter соревнований.

Как отмечается, поединок завершился со счетом 6:3, 6:2 и продолжался 77 минут. Известно, что за это время спортсменка из Японии сделала семь эйсов, три двойные ошибки и четыре брейк-пойнта из восьми. Однако несмотря на это Серена трижды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и ни разу не взяла подачу соперницы.

Вообщем-то, теперь первая ракетка Украины Елина Свитолина поспорит в Майами с японской теннисисткой.

Спортсменки проведут пятую встречу в рамках WTA-тура (2-2). Последний матч между ними состоялся в феврале на турнире в Дубае, где уроженка Одессы на пути к титулу обыграла японку в четвертьфинале.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская теннисистка Элина Свитолина с успехом сыграла в нью-йоркской арене Madison Square Garden на выставочном женском турнире Tie Break Tens обыграв Винус Уильямс, Коко Вандевей и Чжан Шуай.