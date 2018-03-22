18:30 22.03.2018 | Спорт | Новости
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Двукратному победителю Лиги чемпионов Хаби Алонсо светит тюремный срок

Прокурор суда Испании требует наказания в виде пятилетнего заключения и штраф в размере 4 млн. евро для Хаби Алонсо, бывшего полузащитника "Ливерпуля", "Реала" и мюнхенской "Баварии" в связи с обвинениями в налоговых махинациях. Об этом сообщает The Independent.

Двукратному победителю Лиги чемпионов Хаби Алонсо светит тюремный срок

Как указано в заявлении прокуратуры, распространенном в среду, что 36-летний футболист, завершивший карьеру в конце прошлого сезона, путем незаконного мошенничества получил около 2 млн евро в период с 2010 по 2012 год.

Также прокуроры будут требовать того же приговора для финансового советника Алонсо, Ивана Залдуа Азкуенага и администратора консалтинговой компании Игнаси Маэстре Казанова.

Алонсо не первый высококвалифицированный спортсмен, который в последние годы обратил на себя внимание испанских властей, наряду с Лионелем Месси, Криштиану Роналду и главным тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. Они тоже превратились в предмет расследования за последние 12 месяцев.

Напомним, как ранее собщал "УРА-Информ", главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци включил в заявку на игру с Украиной 26 футболистов.


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