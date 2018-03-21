Цуренко и Бондаренко провалили второй раунд Miami Open – ВИДЕО

Как отмечается, в первом матче тура 41 ракетка мира Леся Цуренко уступила 90 номеру мирового рейтинга из Австралии Айле Томлянович, с большим отрывом в счете 6:3, 4:6, 5:7. Матч длился почти два с половиной часа.

В свою очередь, Бондаренко в первом круге проиграла 51 номеру мирового рейтинга бельгийке Элисон ван Эйтванк, со счетом 7:6, 5:7, 1:6. Их игра продолжалась 2,5 часа.

Добавим, вскоре первая ракетка Украины Элина Свитолина стартует со второго круга турнира. Она встретится с победительницей пары Серена Уильямс - Наоми Осака.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", первая ракетка Украины Элина Свитолина смогла переиграть немку Анжелик Кербер и стать первой претенденткой на титул чемпионки WTA Premier.