10:18 21.03.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Цуренко и Бондаренко провалили второй раунд Miami Open – ВИДЕО

Украинские теннисистки Леся Цуренко и Катерина Бондаренко не сумели пробиться во второй турнира Женской теннисной ассоциации Miami Open. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Цуренко и Бондаренко провалили второй раунд Miami Open – ВИДЕО

Как отмечается, в первом матче тура 41 ракетка мира Леся Цуренко уступила 90 номеру мирового рейтинга из Австралии Айле Томлянович, с большим отрывом в счете 6:3, 4:6, 5:7. Матч длился почти два с половиной часа.

В свою очередь, Бондаренко в первом круге проиграла 51 номеру мирового рейтинга бельгийке Элисон ван Эйтванк, со счетом 7:6, 5:7, 1:6. Их игра продолжалась 2,5 часа.

Добавим, вскоре первая ракетка Украины Элина Свитолина стартует со второго круга турнира. Она встретится с победительницей пары Серена Уильямс - Наоми Осака.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", первая ракетка Украины Элина Свитолина смогла переиграть немку Анжелик Кербер и стать первой претенденткой на титул чемпионки WTA Premier.


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