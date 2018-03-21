Шевченко нас мотивировал на предстоящие матчи, - Малиновский

Об этом стало известно по материалам iSport.ua.

Как считает Малиновский, футболисты украинской команды должны побеждать в ближайших товарищеских матчах. К счастью, спортсменам не нужно искать какую-то особенную мотивацию, поскольку она и так есть. В частности, она проявляется в том, что наставник уже поставил задачу - победить.

"Мы играем за сборную Украины, за свою страну", — сказал Малиновский.

Кстати, матч против сборной Саудовской Аравии состоится 23-го марта в испанской Марбелье, а встреча с Японией пройдет 27-го марта в бельгийском Льеже на стадионе Морис Дюфран.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", ФК "Олимпик" проиграл кропивницкой "Зирке" в рамках товарищеского матча Украинской премьер-лиги.