10:54 21.03.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
100189145:labazovych

Шевченко нас мотивировал на предстоящие матчи, - Малиновский

Полузащитник бельгийского Генка и сборной Украины Руслан Малиновский поделился своим мнением о предстоящих матчах национальной команды. 

Шевченко нас мотивировал на предстоящие матчи, - Малиновский

Об этом стало известно по материалам iSport.ua.

Как считает Малиновский, футболисты украинской команды должны побеждать в ближайших товарищеских матчах. К счастью, спортсменам не нужно искать какую-то особенную мотивацию, поскольку она и так есть. В частности, она проявляется в том, что наставник уже поставил задачу - победить. 

"Мы играем за сборную Украины, за свою страну", — сказал Малиновский.

Кстати, матч против сборной Саудовской Аравии состоится 23-го марта в испанской Марбелье, а встреча с Японией пройдет 27-го марта в бельгийском Льеже на стадионе Морис Дюфран.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", ФК "Олимпик" проиграл кропивницкой "Зирке" в рамках товарищеского матча Украинской премьер-лиги.


Поделиться
Читайте также:
 
В одесском аэропорту пассажиры десять часов просидели в самолете Сооснователь WhatsApp призвал удалиться из соцсети Российские самолеты обстреляли лагерь беженцев в Сирии, десять человек погибли Пропуск грузовиков на границе Украины с РФ частично приостановлен
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив