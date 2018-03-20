16:56 20.03.2018 | Спорт | Новости
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В Сети появился ролик летних Игр в Токио - ВИДЕО

На днях представители Оргкомитета летних Олимпийских игр в Токио 2020 года опубликовали в Интернете проморолик о предстоящих соревнованиях.

В Сети появился ролик летних Игр в Токио - ВИДЕО

Соответствующие видео можно посмотреть на YouТube-канале Tokyo-2020.

Как отмечается, Токио уже не впервые принимает Олимпиаду, раньше турнир проходил еще в 1964 году. 

По словам руковдства Оргкомитета, это видео долно помочь людям осознать важность Игр в Токио-2020. Кроме того, ролик покажет огромную силу, которую спорт оказывает на общество.

"Мы надеемся, что видео поможет создать волну восхищения в отношении предстоящих Игр-2020 года в Токио по всей Японии и по всему миру", - говорится в описании к видео.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Роттердаме минул третий по счету турнир серии Karate 1 Premier League, которую проводит Всемирная федерация каратэ (WKF).


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