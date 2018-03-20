В чемпионате Нидерландов внедрят видеоповторы

Об этом сообщает Федерация футбола Нидерландов.

Как отмечается, идея заключается в том, чтобы разрешить каждому из тренеров по разу за тайм обращаться за помощью к так называемому видеоарбитру, чтобы тот дал оценку тому или иному спорному эпизоду.

Однако, как оказалось стоимость подобной системы стоит совсем не недешево. Так, в этот раз расходы на использование системы составляют 1,7 млн евро за сезон.

Позже стало известно, что KNVB запускает систему в первые два сезона за свой счет, а в дальнейшем планируется, что клубы также будут участвовать в финансировании. В следующем сезоне систему будут использоваться в общей сложности в 324 матчах.

Кстати, в немецкой Бундеслиге, итальянской Серии А и португальской Примере видеоповторы уже используется в этом сезоне. Кроме того, подобная система также стартует в Испании, Франции и Бельгии в следующем году.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", видеоповторы должны помогать судьям отслеживать все детали футбольных поединков.