13:10 20.03.2018 | Спорт | Новости
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В чемпионате Нидерландов внедрят видеоповторы

Королевский футбольный союз Нидерландов со следующего сезона получит систему видеоповторов. В частности, на это решение со стороны профессиональных футбольных клубов отреагировали только положительно.

В чемпионате Нидерландов внедрят видеоповторы

Об этом сообщает Федерация футбола Нидерландов.

Как отмечается, идея заключается в том, чтобы разрешить каждому из тренеров по разу за тайм обращаться за помощью к так называемому видеоарбитру, чтобы тот дал оценку тому или иному спорному эпизоду.

Однако, как оказалось стоимость подобной системы стоит совсем не недешево. Так, в этот раз расходы на использование системы составляют 1,7 млн евро за сезон.

Позже стало известно, что KNVB запускает систему в первые два сезона за свой счет, а в дальнейшем планируется, что клубы также будут участвовать в финансировании. В следующем сезоне систему будут использоваться в общей сложности в 324 матчах. 

Кстати, в немецкой Бундеслиге, итальянской Серии А и португальской Примере видеоповторы уже используется в этом сезоне. Кроме того, подобная система также стартует в Испании, Франции и Бельгии в следующем году.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"видеоповторы должны помогать судьям отслеживать все детали футбольных поединков.


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