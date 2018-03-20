04:00 20.03.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинские спортсмены завоевали медали в Нидерландах

В Роттердаме минул третий по счету турнир серии Karate 1 Premier League, которую проводит Всемирная федерация каратэ (WKF). Об это сообщает Национальный олимпийский комитет Украины. 

Украинские спортсмены завоевали медали в Нидерландах

Отечественная сборная вновь принесла Украине достойный спортивный результ, заполучив три бронзовые медали. Его показали спортсменки Анжелика Терлюга, Анита Серегина и Галина Мельник. Трое других наших спортсменов немного не дошли до получения наград, заняв пятые места.

Как известно, в турнирах Премьер-лиги имеют право участвовать спортсмены, входящие в топ-100 рейтинга WKF. Участие в них немаловажно для заполучения рейтинговых очков, что имеет большое значение для билета на Игры Олимпиады-2020 в Токио.

Напомним, что в с первого этапа Премьер-лиги в Париже украинцы привезли две бронзовые медали (Стас Горуна и Анжелика Терлюга), а со второго этапа в Дубае — одно “серебро” (Галина Мельник) и две “бронзы” (Стас Горуна и Валерий Чеботарь).

Как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко вручил чемпиону 23-х зимних Олимпийских игр Александру Абраменко и главному тренеру сборной команды Украины по фристайлу Энверу Аблаеву ордена "За заслуги" III степени.


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