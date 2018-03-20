Юлия Джима заявила о возможном завершении карьеры

Об этом сообщает Xsport.

Как отметила Джима, одной из причин такого решения является болезнь, которая надолго затянулась. Вообщем, именно из-за нее очень трудно снова набрать форму. Поэтому, главный старт сезона оказался провальным, так как в то время она не смогла найти нужные кондиции.

"Я бегала на таком же уровне, как и в начале сезона. Конечно, мне жаль, что в этом году выйти на пик формы у меня так и не получилось. Я так и не почувствовала этой легкости", - заявила украинская биатлонистка.

Стоит добавить, что в нынешнем сезоне Джима трижды на этапах Кубка мира поднималась на пьедестал почета в личных гонка. Кроме того, 27-летняя биатлонистка взяла бронзовые награды в спринте и индивидуальной гонке в Эстерсунде, а также была третьей на этапе Кубка мира в Холменколлене.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на седьмой день Паралимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане украинским спортсменам удалось выиграть сразу три медали в биатлоне.