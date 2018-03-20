09:36 20.03.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Гвоздик рассказал о поединке между Стивенсоном и Джеком

Непобеждённый украинский боксёр-профессионал Александр Гвоздик (15-0, 12 КО) может провести промежуточный поединок с двумя сильными соперниками. В частности, драться "временный" чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе планирует с действующим полноценным чемпионом Адонисом Стивенсоном(29-1, 24 КО) и претендентом Баду Джеком (22-1-2, 13 КО). 

Гвоздик рассказал о поединке между Стивенсоном и Джеком

Об этом передает BoxingScene.

Как отмечается, поединок запланирован на 19 мая в Монреале (Канада). При этом промоутер украинца Боб Арум заявил, что Гвоздик точно не будет сидеть целый год без дела и ждать своего шанса. Поэтому, его бойцы будут иметь возможность боксировать не менее трех раз в год.

В то же время сам Гвоздик считает, что результат поединка будет зависит от того, в какой форме к поединку подойдёт Стивенсон. Также известно, что Джек очень даже неплох во время боя.

"Не верю, что Стивенсон пашет, не вылезая из зала. По-моему, он из тех, кто наслаждается жизнью. Поэтому не знаю, что произойдёт в ринге. Увидим", - подчеркнул украинский боксер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский боксер Александр Гвоздик сумел одержать нелегкую победу в спарринге против француза Мехди Амара. Для нашего соотечественника этот бой выдался очень тяжелым. Амар в первых шести раундах сильно прессинговал Гвоздика, оба спортсмена пытались "прощупать" оборону друг друга в первой половине боя. 


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