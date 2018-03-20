Гвоздик рассказал о поединке между Стивенсоном и Джеком

Об этом передает BoxingScene.

Как отмечается, поединок запланирован на 19 мая в Монреале (Канада). При этом промоутер украинца Боб Арум заявил, что Гвоздик точно не будет сидеть целый год без дела и ждать своего шанса. Поэтому, его бойцы будут иметь возможность боксировать не менее трех раз в год.

В то же время сам Гвоздик считает, что результат поединка будет зависит от того, в какой форме к поединку подойдёт Стивенсон. Также известно, что Джек очень даже неплох во время боя.

"Не верю, что Стивенсон пашет, не вылезая из зала. По-моему, он из тех, кто наслаждается жизнью. Поэтому не знаю, что произойдёт в ринге. Увидим", - подчеркнул украинский боксер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский боксер Александр Гвоздик сумел одержать нелегкую победу в спарринге против француза Мехди Амара. Для нашего соотечественника этот бой выдался очень тяжелым. Амар в первых шести раундах сильно прессинговал Гвоздика, оба спортсмена пытались "прощупать" оборону друг друга в первой половине боя.