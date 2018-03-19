Марта Костюк одержала титул пятой ракетки Украины

Отмечается, что украинке удалось перепрыгнуть с 185 на 152 позицию, благодаря чему она стала пятой ракеткой Украины. Такого значительного прогресса она достигла благодаря выходу в полуфинал турнира ITF в китайском Шэньчжэне, заработав 29 очков.

В рейтинге Костюк обошла своих соотечественниц Даяну Ястремскую и Ангелину Калинину. Статус первой ракетки нашей страны уверенно сохраняет Элина Свитолина, которая удержалась на четвертой строчке рейтинга WTA.

В свою очередь, Леся Цуренко и Катерина Козлова по одной позиции потеряли и теперь занимают 41 и 63 места соответственно. А вот Катерина Бондаренко поднялась с 74 строчки на 73.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинская теннисистка Марта Костюк снова добыла победу на соревнованиях ITF с призовым фондом 60 тысяч долларов WU Xiaomin в Шэньчжэне, Китай.