Команда саблисток завершила этап Кубка мира в десятке

Об этом стало известно по материалам iSport.ua.

Сообщается, что спортсменка стартовала под вторым номером посева сразу в 1/32 финала, где легко одолела представительницу Казахстана Тамару Почекутовою (15:7). Позже выбила из борбьы кореянку Су Йон Чои (15:12), а в поединке за попадание в 1/8 турнирной таблицы оказалась сильнее хозяйки дорожек Теодоры Контуры (15:8).

В бою за выход в полуфинал Харлан двумя ударами проиграла румынке Бьянке Паску, завершив встречу со счетом 13:15 и остановившись на 5-м месте в итоговом зачете.

В командном турнире сборная Украины в составе Ольги Харлан, Юлии Бакастовой, Алины Комащук и Елены Ворониной закончила выступление на 10-й позиции.

Стоит добавить, что в начале украинки не справились с китаянками (40:45) и вступили в борьбу за 9-16 места. Во втором поединке наши фехтовальщицы обыграли канадок (45:41), после выиграли у японок (45:43), а в бою за 9-ю строчку проиграли полькам (34:45).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по итогам жеребьевки полуфинальных матчей Кубка Украины по футболу определились представители финального матча турнира.