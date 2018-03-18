Украина потеряла позиции в заключительный день Паралимпийских игр в Пхенчхане

Наша сборная в составе 33 атлетов сумела занять лишь 6-ое место в общем медальном зачете. В активе украинских спортсменов 22 медали: 7 золотых, 7 серебряных, а также 8 бронзовых наград.

Лидером и победителем соревнований в 2018 году стали США - у них 36 медалей, из которых 13 золотых, 15 серебряных и 8 бронзовых. Неожиданные результаты достались российской сборной, которая выступала под нейтральным флагом. Третье место надежно закрепилось за Канадой.

Примечательно, что в составе американской сборной выступали и украинцы. Так, американская спортсменка украинского происхождения Оксана Мастерс смогла раздобыть золотую медаль среди сидячих лыжниц. Оксана смогла преодолеть 1,5 км на лыжах всего за 16 минут 40 секунд, ранее девушка уже завоевывала награды в лыжном спринте на других соревнованиях для людей с ограниченными физическими возможностями.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на седьмой день Паралимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане в активе украинских спортсменов было 19 медалей, наша сборная претендовала на топ-2 турнира.