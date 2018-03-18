ФК "Зирка" сумела обыграть донецкий "Олимпик"

В первом тайме оба коллектива вели неспешный контроль мяча, периодически гости создавали голевые моменты в штрафной площадке "Олимпика". Второй начался в том же темпе, ближе к 60-ой минуте Очигава благодаря заснеженной погоде подправил мяч в ворота донецких.

Наставник дончан Роман Санжар провел несколько замен, однако счет на табло остался прежним - 1:0 в пользу "Зирки".

Примечательно, что обе команды проводили матч с предварительными заменами в состове:

"Олимпик": Махарадзе, Парцвания, Мищенко (Очигава, 46), Вакуленко, Немчанинов, Вукович, Доронин, Щедрый, Кисель, Г. Пасич (Захаркив, 64), Беленький (Сондей, 46);

"Звезда": Паст, Кейта (Билоног, 73), Братков, Драченко, Оганесян (Малиновский, 76), Фатеев, Загальский, гедже, Кондраков, Рассадкина, Цюпа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на Чемпионате мира-2018 в России впервые будут применять практику видеоповторов.