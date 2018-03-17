Украинские спортсмены завоевали "золото" для американской сборной в Пхенчхане

Оксана смогла преодолеть 1,5 км на лыжах всего за 16 минут 40 секунд, ранее девушка уже завоевывала награды в лыжном спринте на других соревнованиях для людей с ограниченными физическими возможностями.

Серебряным призером заезда стала немка Андреа Эска +11,5 секунд к общему времени Мастерс. Параолимпийская атлетка Марта Зайнуллин забрала в актив своей сборной бронзу - у нее +43,4 секунды.

Украинка родилась в 1989 году в городе Хмельницкий, однако ее родители отказались от девочки. В семилетнем возрасте ее удочерила врач-логопед с США Эй Мастерс. Высутпать за американскую команду олимпийских атлеток девочка стала еще в 15-летнем возрасте.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее сборная Украины сумела подняться на второе место медального зачета после четвертого соревновательного дня Паралимпиады-2018 года в Пхенчхане.