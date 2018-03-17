12:14 17.03.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинские спортсмены завоевали "золото" для американской сборной в Пхенчхане

Американская спортсменка украинского происхождения Оксана Мастерс смогла раздобыть золотую медаль среди сидячих лыжниц. Об этом передает официальный сайт соревнований.

Украинские спортсмены завоевали

Оксана смогла преодолеть 1,5 км на лыжах всего за 16 минут 40 секунд, ранее девушка уже завоевывала награды в лыжном спринте на других соревнованиях для людей с ограниченными физическими возможностями.

Серебряным призером заезда стала немка Андреа Эска +11,5 секунд к общему времени Мастерс. Параолимпийская атлетка Марта Зайнуллин забрала в актив своей сборной бронзу - у нее +43,4 секунды.

Украинка родилась в 1989 году в городе Хмельницкий, однако ее родители отказались от девочки. В семилетнем возрасте ее удочерила врач-логопед с США Эй Мастерс. Высутпать за американскую команду олимпийских атлеток девочка стала еще в 15-летнем возрасте.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее сборная Украины сумела подняться на второе место медального зачета после четвертого соревновательного дня Паралимпиады-2018 года в Пхенчхане.


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