Украина потеряла позиции в рейтинге медального зачета Паралимпиады в Пхенчхане

Сегодня нашим атлетам удалось раздобыть для Украины еще 2 медали. Так, Григорий Вовчинский принес нашей сборной серебро в классической лыжной гонке среди мужчин с поражением опорно-двигательного аппарата.

Вторую награду завоевал Максим Яровой, который занял третье место в соревнованиях в лыжной гонке на 7,5 км. Сейчас в активе украинских спортсменов имеется 21 медаль: шесть - золотых, семь - серебряных и восемь - бронзовых.

На данный момент первенство в таблице Игр занимают США - у них 35 медалей, спортсмены из России сумели завоевать 24 медали, на третьем месте - Канада, с 24 медалями. С четвертой позиции Украину вытеснила Германия, которая в пятницу завоевала три золотых медали.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно американская спортсменка украинского происхождения Оксана Мастерс смогла раздобыть золотую медаль среди сидячих лыжниц.