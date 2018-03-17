08:00 17.03.2018 | Спорт | Новости
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Месси вновь пестрит на обложках футбольных журналов - ФОТО

УЕФА признало аргентинского "маэстро" Лионеля Месси лучшим футболистом текущей недели. Об этом передает официальный сайт федерации.

Месси вновь пестрит на обложках футбольных журналов - ФОТО

Именитый форвард сумел набрать 80 процентов поддержки публики и тренерских симпатий, ближайший его преследователь - Виссам Бен Йеддер получил всего 11 процентов голосов.

А тройку замыкает нападающий "Баварии" Томас Мюллер, ему досталось лишь 6 процентов. Такой результат был весьма прогнозируемым, ведь все болельщики и поклонники игры на траве помнят его "дубль" в ворота "Челси". 

Отметим, что быть в топ-3 списка претендовал и игрок римской "Ромы" Джеко, который сумел вывести свою команду в следующий тур ЛЧ в матче против донецкого "Шахтера".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал папой третьего ребенка. В СМИ уже успели окрестить рождение ребенка у Месси - "хэт-триком сыновей".


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