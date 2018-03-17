Кто победит в поединке Гвоздик-Амар: прогнозы букмекеров - ВИДЕО

Сражаться бойцы будут за пояс временного чемпиона WBC в полутяжелом весе ( до 80 кг). На данный момент Гвоздик не проиграл ни единого своего поединка (14-0, 12 KO).

У его соперника опыт спаррингов на профессиональной арене гораздо больше, однако у него усть и поражения (34-5-2, 16 КО).

Бой будет проходить в Нью-Йорке на традиционной арене Madison Square Garden.

Как сообщалось в "УРА-Информ", победитель сражения Гвоздик-Амар выйдет в следующий этап соревнований, где будет боксировать с Адонисом Стивенсоном (29-1, 24 КО) и претендентом Баду Джеком (22-1-2, 13 КО).