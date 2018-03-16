WBA сделает особые чемпионские пояса к предстоящим боям

Об этом сообщается на сайте асоциации.

Отмечается, что всемирно известный чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа с чемпионом WBO Джошуа Паркером будет биться за особый пояс.

Также особая награда будет стоять на кону в поединке чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA и IBF Геннадия Головкина против экс-чемпиона мексиканца Сауля Альвареса.

Бой чемпиона мира по версии WBA в легком весе Хорхе Линареса и чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBO Василия Ломаченко. Уже в финальном поединке World Boxing Super Series в тяжелом весе и суперсреднем весе.

Известно, что чемпионские пояса будут отличаться наличием силуэта бойцов, а также выполненными из золота элементами с указанием даты и места проведения боя.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинские борцы Жан Беленюк (греко-римский стиль) и Юлия Ткач (вольный стиль) помогли команде одержать победу в турнире в составе команды AKS Madej. Они стали чемпионами польской борцовской лиги PWPW KLZ.