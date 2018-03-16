Украинцы вновь завоевали медали на Паралимпиаде-2018 - ФОТО

Об этом сообщается на сайте соревнований.

Золоту украинской сборной принес Виталий Лукьяненко в гонке на 15 км среди спортсменов с нарушениями зрения. Во втором спринте стартовал Александр Казик, который уступил Лукьяненко 24 секунды.

Серебро завоевала Оксана Шишкова в гонке на 12,5 км среди спортсменов с нарушениями зрения украинка выиграла серебро. К слову, это уже пятая награда спортсменки на этих Играх.

Так, по итогам седьмого соревновательного дня в активе наших спортсменов 19 наград: 6 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых. Украина поднялась на 4 месте медального зачета.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Украина заняла пятое место в общем медальном зачете после шестого дня Паралимпиады-2018 Пхенчхане.