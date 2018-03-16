"Динамо" проиграло "Лацио" и покинуло Лигу Европы

Матч состоялся в Киеве на стадионе "Олимпийский" и завершился со счетом 2:0. При этом "гости" сразу организовали опасный для киевлян момент.

Иммобиле вышел один на один, обвел Бойко и пробивал в пустые ворота, но Кадар успел заблокировать мяч. Итальянский клуб продолжал давить и "Динамо" не сумело справится.

После розыгрыша углового опытный Лукас продавливал Шепелева и с близкого расстояния головой отправил мяч в ворота. Второй мяч забил защитник Стефан де Врей.

Первый матч, который состоялся в Риме 8 марта, завершился вничью со счетом 2:3. Таким образом, киевляне вслед на донецким "Шахтером" покидают Лигу Европы, тоже уступая римскому клубу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ,16 марта состоится жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов, в проведении которого поможет главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. В этот же день начнется жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы.