15:38 16.03.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Андрей Ярмоленко не сыграет в матчах с Саудовской Аравией и Японией

Украинский футболист, а также нападающий клуба "Боруссия" Андрей Ярмоленко не приедет на мартовский сбор национальной команды. В результате полузащитник пропустит товарищеские матчи со сборными Саудовской Аравии и Японии. 
 

Андрей Ярмоленко не сыграет в матчах с Саудовской Аравией и Японией

Об этом сообщил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, передает zbirna.com.

Как заверил Шевченко, он общалися с Андреем, после чего принял решение, что будет намного лучше, если он продолжит набирать форму в составе своего клуба.

"Была надежда на то, что полузащитник "Боруссии" приступит к работе в общей группе, но пока он тренируется индивидуально", - отметил тренер.

Стоит добавить, что 23 марта сборная Украины проведет спарринг с Саудовской Аравией (в Испании), а 27-го числа сыграет с Японией (в Бельгии).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Дортмундская "Боруссия" установила своеобразный рекорд Лиги чемпионов по количеству набранных очков, которые позволили команде пробиться в Лигу Европы.


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