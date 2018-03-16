Андрей Ярмоленко не сыграет в матчах с Саудовской Аравией и Японией

Об этом сообщил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, передает zbirna.com.

Как заверил Шевченко, он общалися с Андреем, после чего принял решение, что будет намного лучше, если он продолжит набирать форму в составе своего клуба.

"Была надежда на то, что полузащитник "Боруссии" приступит к работе в общей группе, но пока он тренируется индивидуально", - отметил тренер.

Стоит добавить, что 23 марта сборная Украины проведет спарринг с Саудовской Аравией (в Испании), а 27-го числа сыграет с Японией (в Бельгии).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Дортмундская "Боруссия" установила своеобразный рекорд Лиги чемпионов по количеству набранных очков, которые позволили команде пробиться в Лигу Европы.