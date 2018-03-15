Украинка выиграла бронзу в спринте Холменколлена – ФОТО

Отмечается, что во время спринта украинка идеально отстрелялась на обоих огневых рубежах, не допустив ни одного промаха, уступив победительнице 29 секунд.

Победительницей стала представительница Словакии Анастасия Кузьмина. В свою очередь серебро досталось белорусской спортсменке Дарье Домрачевой.

Кстати, кроме Юлии в гонке участвовали еще четыре украинки. Анастасия Меркушина (2 штрафных круга) финишировала 59, Валя Семеренко (2) - 65, Вита Семеренко (3) - 66, Ирина Варвинец (2) - 81.

Добавим, для Юлии Джими это уже третья бронзовая награда в сезоне.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", сборная Украины сумела подняться на второе место медального зачета после четвертого соревновательного дня Паралимпиады-2018 года в Пхенчхане.