15:27 15.03.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинка выиграла бронзу в спринте Холменколлена – ФОТО

Украинская биатлонистка Юлия Джима успешно стартовала на третьей в женской гонке с дистанцией 7,5 км на восьмом этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Украинка выиграла бронзу в спринте Холменколлена – ФОТО

Отмечается, что во время спринта украинка идеально отстрелялась на обоих огневых рубежах, не допустив ни одного промаха, уступив победительнице 29 секунд.

Победительницей стала представительница Словакии Анастасия Кузьмина. В свою очередь серебро досталось белорусской спортсменке Дарье Домрачевой.

Кстати, кроме Юлии в гонке участвовали еще четыре украинки. Анастасия Меркушина (2 штрафных круга) финишировала 59, Валя Семеренко (2) - 65, Вита Семеренко (3) - 66, Ирина Варвинец (2) - 81.

Добавим, для Юлии Джими это уже третья бронзовая награда в сезоне.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ"сборная Украины сумела подняться на второе место медального зачета после четвертого соревновательного дня Паралимпиады-2018 года в Пхенчхане.


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