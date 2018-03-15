Украина на пятом месте в общем медальном зачете Паралимпиады-2018 – ФОТО

Отмечается, что сегодня, 15 марта, украинские спортсмены не брали участие в соревнованиях. Так, в активе наших паралимпийцев остается 16 медалей: 5 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых.

Лидирует в медальном зачете США, у них: 8 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых медалей.

На втором месте разместилась команда нейтральных паралимпийских атлетов NPА, третью строчку занимает Словакия, четвертая у французов.

Добавим, что еще в первый день Паралимпиады украинские спортсмены завоевали 5 медалей. Во второй день украинский паралимпиец Максим Яровой завоевал золото.

На третий день еще одну золотую награду получил Игорь Рептюх в лыжной гонке свободным стилем на 20 км (стоя). Оксана Шишкова завоевала серебро в лыжных гонках на расстояние 15 км. Людмила Ляшенко стала бронзовым призером на дистанции 15 км.

На четвертый день Паралимпиады украинцы завоевали сразу 6 медалей: 2 золотых, 2 серебряных и две бронзовых.

На пятый день соревнований Украина выиграла бронзовую медаль. Оксана Шишкова финишировала третьей в лыжном спринте на 1,5 километра.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинец Игорь Рептюх завоевал еще одну медаль на Паралимпийских игр в Пхенчхане. При этом только 6,7 секунды отделили нашего спортсмена от "золота", которое досталось французу Бенжамину Дави.