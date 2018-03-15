Легкоатлетки Украины дисквалифицированы из-за допинга

Спортсменки получили дисквалификации на четыре года и восемь лет соответственно за нарушение антидопинговых правил.

Ольга Земляк дисквалифицирована на восемь лет и отстранена от соревнований с третьего августа 2017 года по второе августа 2025 года. Все результаты соревнований, установленные ею в период с пятого июля 2016 года по третье августа 2017 года аннулированы.

Ольге Земляк запретили принимать любого рода участие в соревнованиях и мероприятиях по легкой атлетике в период дисквалификации.

Легкоатлетку избавили от всех титулов, наград, медалей, очков. Возвратить ей необходимо также призовые и денежные вознаграждения, полученные ею в указанный период.

Олеся Повх дисквалифицирована на четыре года и отстранена от участия в спортивных соревнованиях с третьего августа 2017 года по второе августа 2021 года. К ней применены такая же мера наказания, что и к Ольге Земляк.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна получил 17-месячную дисквалификацию.