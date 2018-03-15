18:52 15.03.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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"Динамо" сегодня сыграет против "Лацио" в Лиге Европы

В столице Украины 15 марта пройдет матч между киевской футбольной командой "Динамо" и римскими футболистами из клуба "Лацио". Итогом станет путевка на участие в одной четверти финала Лиги Европы УЕФА в Киеве. Об этом сообщает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

Команды уже сыграли в ничью со счетом 2:2 в Риме, после которой нужно определить участника четвертьфинала. Для них это третий по счету раз.

"Динамо" сыграет свой пятидесятый матч в основной сетке Лиги Европы. Он станет девятым клубом, у которого это вышло. Для "Лацио" это станет пятьдесятчетвертой игрой.

"Динамо" выиграло всего два из 23 матчей с игроками Италии. Обе победы киевские футболисты отобрали у конкурентов "Лацио" из "Ромы" на групповом этапе. Римляне выиграли три из пяти выездных матчей с украинскими клубами.

Стоит отметить, что "Динамо" уже семь матчей подряд не приносит Украине проигрышей, среди которых пять победных и две ничьи). "Динамо" также не проигрывало в 11 последних матчах Лиги Европы в Киеве, включая матчи плей-офф.

Начало поединка в 20:00 на НСК "Олимпийский".

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Киеве в четверг, 15 марта, будет ограничена работа трех станций метро из-за проведения матча 1/8 финала Лиги Европы между Динамо и римским Лацио на НСК Олимпийский.


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