Украинским спортсменам запретили выступать в России

Как сообщат пресс-служба министерства, настоящее время требует более решительных действий. В связи с чем министр подписал новый приказ.

Согласно документу, в соответствии с недавно принятым законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", украинские спортсмены не будут принимать участие ни в каких соревнованиях, который в ближайшее время будут проходить на территории Российской Федерации, - цитирует слова Жданов пресс-служба.

Вместе с тем министр вновь призвал международные федерации не назначать соревнований на территории страны, где систематически пренебрегают международным законодательством в сфере спорта, и которая является нарушителем кодекса ВАДА.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Ассоциации спортивной борьбы Украины олимпийский чемпион Игр 2004 года Эльбрус Тедеев рассказал, что сборная Украины не поедет выступать на чемпионате Европы по борьбе, который пройдет в Каспийске с 20 по 26 марта.