Украина отказалась выступать на чемпионате Европы по борьбе в России

Об этом он рассказал в интервью изданию Советский спорт.

По словам Тедеева, сборная Украины на чемпионат Европы в Каспийск не поедет, из-за решения Джона. Его очень огорчает ситуация, что за Украину все решают, ведь на подготовку спортсменов потрачены миллионы.

"Кто за это ответит? Видите ли, непатриотично участвовать в соревнованиях в России. А поднять в России на пьедестале флаг Украины - это что, непатриотично?", - утверждает он.

Президент Ассоциации также добавил, что ребята годами готовились, зализывали травмы, хотели взять реванш за предыдущие поражения, но это тоже никого не интересует.

"Абсолютно политическое решение, а наше министерство вынужденно подчиняться. Сжигают все мосты, чтобы обрезать любые контакты между братскими народами", - приводит слова Тедеева

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в столичном Дворце спорта состоялся ХХІІ Киевский международный турнир по борьбе, посвященный выдающимся украинским борцам и тренерам.