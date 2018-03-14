11:59 14.03.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украина отказалась выступать на чемпионате Европы по борьбе в России

Президент Ассоциации спортивной борьбы Украины олимпийский чемпион Игр 2004 года Эльбрус Тедеев рассказал, что сборная Украины отказывается выступать на чемпионате Европы по борьбе, который пройдет в Каспийске с 20 по 26 марта.

Украина отказалась выступать на чемпионате Европы по борьбе в России

Об этом он рассказал в интервью изданию Советский спорт.

По словам Тедеева, сборная Украины на чемпионат Европы в Каспийск не поедет, из-за решения  Джона. Его очень огорчает ситуация, что за Украину все решают, ведь на подготовку спортсменов потрачены миллионы.

"Кто за это ответит? Видите ли, непатриотично участвовать в соревнованиях в России. А поднять в России на пьедестале флаг Украины - это что, непатриотично?", - утверждает он.

Президент Ассоциации также добавил, что ребята годами готовились, зализывали травмы, хотели взять реванш за предыдущие поражения, но это тоже никого не интересует.

"Абсолютно политическое решение, а наше министерство вынужденно подчиняться. Сжигают все мосты, чтобы обрезать любые контакты между братскими народами", - приводит слова Тедеева

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в столичном Дворце спорта состоялся ХХІІ Киевский международный турнир по борьбе, посвященный выдающимся украинским борцам и тренерам.


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