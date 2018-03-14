09:59 14.03.2018 | Спорт | Новости
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Шишкова завоевала четвертую медаль на зимней Паралимпиаде

Украинка Оксана Шишкова в среду утром, 14 марта, завоевала "бронзовую" медаль, уступив чемпионке в данной дисциплине белоруске Светлане Саханенко 15,7 секунды.

Шишкова завоевала четвертую медаль на зимней Паралимпиаде

"Серебряную" награду завоевала нейтральная паралимпийская атлетка Михайлина Лысова +14,1 секунд. Как сказано на сайте Игр, сегодня спринтерским заездом среди женщин с проблемами зрения подошла к завершению программа лыжных гонок пятого соревновательного дня Паралимпийских зимних игр.

Другая паралимпийская спортсменка из Украины Ольга Прилуцкая удачно прошла квалификационные гонки, но не преодолела полуфинальный барьер турнира.

Напомним, на Паралимпиаде в Южной Корее Шишкова выигрывала "золотую" и "серебряную" награду в биатлоне и "серебряную" награду в лыжной гонке на 15 километров и является лидером нашей команды по количеству завоеванных медалей.

Как сообщал УРА-Информ, сборная Украины сумела подняться на второе место медального зачета после четвертого соревновательного дн Паралимпиады-2018 года в Пхенчхане.

Украинские спортсмены завоевали вчера еще две золотые награды, две серебряные и две бронзовые медали. Четвертую награду высшей пробы принес нашей команде Тарас Радь, победив в соревнованиях биатлонистов с поражением опорно-двигательного аппарата.


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