Украинские синхронистки добыли семь медалей на этапе Мировой серии

Отмечается, что украинкам удалось завоевали семь медалей - три "золота", два "серебра" и две "бронзы".

В первый соревновательный день Елизавета Яхно добыла бронзу в технической программе в соло, набрав 88.2743. Также медаль удалось получить украинкам в технической программе в группе, сумев занять третье место с результатом 89.9400.

Уже на второй соревновательный день, сборной Украину удалось добыть две золотые медали. Наши спортсменки стали лучшими в произвольной программе группы с результатом 91.6667.

Также украинкам не было равных в произвольной программе комбинации - 92.1000. Еще три награды Украина завоевала в заключительный день выступлений. В произвольной программе соло второй стала Елизавета Яхно (91.5667).

В произвольной программе дуэтов "серебряным" стало выступление Анастасии Савчук и Елизаветы Яхно (91.6000). Победу праздновала сборная Украины в хайлайтах с результатом 91.6667.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", ведущий американской радиостанции KNBR Патрик Коннор лишился своей должности после неудачного комментария в сторону южнокорейской спортсменки.