Украина повысилась в медальном зачете на Паралимпиаде-2018 - ФОТО

Отмечается, что украинские спортсмены завоевали две золотые награды, две серебряные и две бронзовые медали. Четвертую награду высшей пробы принес нашей команде Тарас Радь, победив в соревнованиях биатлонистов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Стать чемпионкой Паралимпиады сумела и украинка Оксана Шишкова, которая выиграла золото в биатлоне среди спортсменок с нарушениями зрения. Александр Казик завоевал серебро в гонке на 12,5 км среди спортсменов с нарушениями зрения.

На третьей строчке расположился Юрий Уткин, который опередил другого украинца Виталия Лукьяненко на 0,4 секунды. В гонке на 12,5 км стоя серебряную медаль выиграл Игорь Рептюх, который проиграл золотому медалисту 6,7 секунды. Также Людмила Ляшенко показала 3 результат в гонке на 10 км стоя.

В данное время в копилке украинской сборной 15 медалей Паралимпиады - 5 золотых, 4 серебряные и 6 бронзовых.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинец Игорь Рептюх завоевал еще одну медаль на Паралимпийских игр в Пхенчхане. Сегодня борьбу за награды вели биатлонисты с поражением опорно-двигательного аппарата на средней дистанции 12,5 километров. При этом только 6,7 секунды отделили нашего спортсмена от "золота", которое досталось французу Бенжамину Дави.