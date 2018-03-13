Свитолина не сумела выиграть на турнире в Индиан-Уэллсе

Об этом говорится на сайте турнира.

Отмечается, что во время поединка третьего круга соревнований Свитолина за полтора часа со счетом 5:7, 3:6 уступила 27-му номеру рейтинга WTA испанке Карле Суарес-Наварро.

Кстати, это уже не первая соревновательная встреча теннисисток, они соревнуются уже в шестой раз и Свитолина потерпела третье поражение в очном противостоянии с пиренейкой.

Добавим, что призовой фонд турнира оценивался в 8,649 миллиона долларов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинка Элина Свитолина призналась, что хочет подняться на первое место рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) и понимает, что для этого нужно выходить на корт и трудиться изо всех сил.