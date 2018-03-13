08:59 13.03.2018 | Спорт | Новости
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Игорь Рептюх завоевал третью медаль в Пхенчхане

Украинец Игорь Рептюх во вторник, 13 марта, завоевал еще одну медаль на Паралимпийских игр в Пхенчхане.

Игорь Рептюх завоевал третью медаль в Пхенчхане

Сегодня борьбу за награды вели биатлонисты с поражением опорно-двигательного аппарата на средней дистанции 12,5 километров. При этом только 6,7 секунды отделили нашего спортсмена от "золота", которое досталось французу Бенжамину Дави.

В обоих паралимпийцев по одному штрафному кругу. Вместе с тем на лицевому счету нашего спортсмена еще одна серебряная награда. Тройку на пьедестале почета замкнул канадец Марк Арендзе (1) +30,9 секунд.

Другие два представителя Украины Сергей Романюк и Виталий Сытник стали седьмым и восьмым соответственно.

Напомним, до этого Рептюх выигрывал "бронзу" в биатлоне на дистанции 7,5 километров и "золото" в лыжной гонке.

Как сообщал УРА-Информ, во вторник утром, 13 марта, прошли соревнования по биатлонной мужской гонкой на средней дистанции 12,5 километров среди сидячих спортсменов. Украину в этом виде спорта представлял 18-летний дебютант Тарас Радь.


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