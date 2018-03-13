19:30 13.03.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Абраменко: этот прыжок нельзя назвать лучшим в карьере

Обладатель золотой медали Олимпиады в лыжной акробатике украинский фристайлист Александр Абраменко поделился с прессой планами на будущее и подробнее рассказал о прыжке.

Абраменко: этот прыжок нельзя назвать лучшим в карьере

Для Абраменко это была уже четвертая по счету Олимпиада. В феврале он отметил с друзьями и родными свое награждение в Олимпийском доме. У него и его китайского соперника оценки не были максимальными, потому что оба спортсмена допустили ошибки при приземлении, но украинец быстрее исправил свою.

Максимально за этот прыжок можно было получить 135 баллов. Александр не считает его лучшим в карьере, потому что до него получал гораздо большую сумму балов. Победа и золотая медаль стала шоком для Абраменко.

Чемпион чувствовал ответственность перед теми, кто ожидал его медаль и настраивал себя получить как минимум любую. Контролировать волнение ему помог опыт.

В Тисовце планируют модернизировать базу для тренировок фристайлеров. Возможно, в ближайшие годы появится летняя база для всех дисциплин фристайла. А пока что на профессиональные тренировки приходиться ездить заграницу.

С мая Александр планирует начать подготовку к чемпионату мира. Минимально нужно готовить три разных прыжка, считает спортсмен.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", лыжник Максим Яровой принес второе "золото" на Олимпиаде-2018 в актив украинской сборной в Пхенчхане.


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