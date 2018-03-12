Украинка Шишкова завоевала вторую медаль на Паралимпиаде

Лучший результат среди украинок показала 26-летняя харьковчанка Оксана Шишкова. Она до последнего боролась за золото с белоруской Светланой Саханенко и сумела отыграть большую часть проигрыша в конце дистанции. Вместе с тем украинка заняла вторую строчку +8,2 и завоевала серебряную медаль.

Бронзовая награда в активе нейтральной паралимпийской лыжницы Михайлины Лысовой +3:17,5 минут.

Еще одна представительница Украины Ольга Прилуцкая финишировала шестой с +5:28,8 минутами отставания.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, первый день соревнований в Пхенчхане принес украинской сборной одни победы. На данный момент Украина ворвалась в топ-четыре рейтинга. Нашим соотечественникам удалось завоевать пять медалей - одну золотую, одну серебряную и три бронзовые.