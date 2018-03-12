"Манюнайтед" одержал принципиальную победу над "Ливерпулем" - ФОТО

Победу удалось достичь благодаря великолепной игре Решфорда, который оформил дубль. В первом тайме Лукаку и Де Хеа помогли Решфорду справиться с защитой соперника и открыть счет на табло.

Затем Решфорд выполнил замечательный удар в правый нижний угол ворот, вратарь гостей не успел среагировать. Но "Ливерпуль" просто так не сдался и уже во втором тайме им удалось забить гол ногами Эрика Байи.

Из-за спорного момента взорвалась 75 тыс трибуна. Явная игра рукой Антонио Валенсияв штарфной зоне почему-то была незамечена арбитром. Пенальти бы очень сильно помогло гостям сравнять счет, судья не стал использовать видеоповтор.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно "Манчестер Юнайтед" в первом матче нового года установил рекорд чемпионатов Англии по количеству побед над одним и тем же соперником.