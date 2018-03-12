08:59 12.03.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Ломаченко попал в рейтинг самых прибыльных P4P-боксеров по версии Forbes

Украинский боксер чемпион мира по версии WBO в полулегком весе Василий Ломаченко попал в рейтинг самых прибыльных боксеров в Pound-For-Pound по версии авторитетного журнала Forbes.

Ломаченко попал в рейтинг самых прибыльных P4P-боксеров по версии Forbes

Об этом сообщается на официальном сайте журнала.

Отмечается, что Ломаченко удалось разместится на четвертой позиции.

Лидерство в рейтинге по-прежнему удерживает мексиканец Сауль "Канело" Альварес (49-1-2, 34 КО), на втором месте британец Энтони Джошуа (20-0, 20 КО), являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBF и IBO в супертяжелом весе.

На третьем месте в рейтинге оказался чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО).

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман категорически против проведения боя между Василием Ломаченко (10-1, 8 КО) и Хорхе Линаресом (44-3, 23 КО). Сейчас он всеми силами пытается помешать соответствующему поединку.


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