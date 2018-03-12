"Лацио" не смог одержать победу над "Кальяри"

В первом тайме голкиперу "Лацио" досталось от Леонардо Паволетти, который с подачи Хана, головой перенаправил мяч прямо в сетку его ворот. Но подопечным Индзаги удалось быстро сравнять счет, с подачи Луиса Альберто Стефану Раду мяч угодил в штрафную площадку, где за него боролись Чепителли с Лукасом.

В результате рикошетом мяч залетел в ворота "Кальяри".

Во втором тайме римляне заработали себе пенальти, который успешно реализовал Барелла. Однако на последних минутах матча благодаря шедевральному индивидуальному исполнению Иммобеле удалось сравнять счет до - 2:2.

На данный момент "Лацио" занимают топ-4 в рейтинге национального чемпионата. Футболисты клуба готовятся дать матч-реванш в Киеве, который пройдет 15 марта.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно главный наставник римского " Лацио" Индзаги дал несколько комментариев по поводу матча с киевским "Динамо".