01:00 11.03.2018 | Общество | Новости
100188270:roman

В семье Лионеля Месси пополнение

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал папой третьего ребенка. Об этом передает Mundo Deportivo.

В семье Лионеля Месси пополнение

Из-за родов жены Антонеллы футболист пропустит матч в рамках ИПЛ против "Малаги". В СМИ уже успели окрестить рождение ребенка у Месси - "хэт-триком сыновей". Лео уже является отцом сыновей Тьяго и Матео Месси.

Ребенка решили назвать Чиро. Игрок и сам был немного встревожен тем, что у него снова появился сын, так как ранее медики сообщали о рождении дочери. 

Напомним, что ранее форвард Барселоны Лео Месси забил 4000 гол в каталонским клубе на домашнем стадионе "Ноу Камп". 

На данный момент "Барселона" забила на "Камп Ноу" 2765 голов в матчах примеры. Кроме того, 508 мячей в Кубке короля, 368 – в Кубке европейских чемпионов и Лиге чемпионов, 107 – в Кубке обладателей кубков, 92 – в Кубке УЕФА, 39 – в Суперкубке Испании.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно каталонская &ldquo Барселона” с легкостью смогла одолеть "Депортиво" при поддержке родных трибун стадиона "Камп Ноу".

 


Поделиться
Читайте также:
 
Мир прощается с нобелевским лауреатом по биологии Ляшко мог бы стать успешным актером, но он подался в политику, - Данилко Германия опять подверглась кибератаке Немец сорвал сказочный лотерейный джекпот
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив