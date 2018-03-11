Тренер "Лацио" ошарашен голом Цыганкова

По его словам, он и его тренерская команда угадали стиль игры гостей и хорошо были готовы. Однако победить "Динамо" подопечным коуча помешало большое количество ошибок, которые в основном просматривались в обороне, чем и воспользовался соперник.

Отдельно тренер похвалил Цыганкова, изумительный гол "пяточкой" которого проскочил в ворота римлян. Такой удар заслуживает номинации - "топ-уровня". Необходимо было во втором тайме усиливать игру через Иммобиле, больше контролировать мяч, а не пытаться играть от защиты, подчеркнул специалист.

"Нам следовало плотнее сыграть с Мораесом и не дать ему столько времени на подготовку к удару", - подытожил наствник "Лацио".

Матч команд закончился в ничью.

Как сообщалось в "УРА-Информ", полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков признан лучшим футболистом Лиги Европы на этой неделе.