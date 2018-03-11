"ПСЖ" наголову переиграло французский "Мец"

В первом тайме футболисты "ПСЖ" просто "раскатали" защиту соперника и бомбардировали штрафную площадку голкипера каждые пять минут. Уже в начала спарринга Менье открыл счет, серию голов продолжил Нкунку - он отличился "дублем", причем один из голов он забил головой. В конце первого периода игры Мбаппе закрепил уверенное преимущество команды.

Во втором тайме соперника схватил тильт, игроки "Меца" пытались совершить несколько контратак, однако вингеры парижан не пропускали их на свою половину поля. На 82-ой минут Тиаго Сильва довершил разгром соперника.

Примечательно, что столичный клуб установил клубный рекорд по количеству забитых голов за один сезон. Общий счет встречи -5:0.

На данный момент "ПСЖ" продолжает возглавлять турнирную таблицу с 77 очками, опережая "Монако". Соперник парижан находится на дне турнирной таблицы занимая 20-е место.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее французский "Пари Сен-Жермен" сумел обыграть ФК "Труа" на поле соперника.