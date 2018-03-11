Первый день Паралимпиады - украинцы доминируют в медальном зачете - ФОТО

На данный момент Украина ворвалась в топ-4 рейтинга. Нашим соотечественникам удалось завоевать 5 медалей - 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые.

Первенство на этот раз захватили американцы, у них 3 золота, 1 серебро и 1 бронза. Вторыми идут французы, у них 2 золота и 1 серебро. Тройку замыкают атлеты из нейтральных государств.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее украинец Виталий Лукьяненко завоевал первую золотую медаль в зачете на Паралимпийских играх в Пхенчхане. Для Виталия это первая золотая награда. Ранее биатлонист боролся за боролся золотую награду на Играх в Ванкувере-2006, Турине-2010 и две в Сочи-2014.