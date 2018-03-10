Украина завоевала первую золотую медаль на Паралимпиаде-2018

Наш соотечественник на биатлонном забеге на 7,5 км сумел опередить белоруса Юрия Голуба на 14 секунд. Результат Лукьяненко - 19:51. В тройке лидеров оказался еще один биатлонист из Украины Анатолий Ковалевский, который обогнал Ярослава Решетинского.

Для Виталия это первая золотая награда. Ранее биатлонист боролся за боролся золотую награду на Играх в Ванкувере-2006, Турине-2010 и две в Сочи-2014.

Примечательно, что украинская паралимпийская сборная уже в первые дни соревнований начала показывать победные результаты. Таким образом, наши спортсмены вырываются в топ-три медального зачета соревнований.

Напомним, прошлой зимней Паралимпиаде-2014 в Сочи сборная Украины завоевала 25 медалей, из них пять золотых, девять серебряных и 11 бронзовых), что позволило ей занять четвертое место в общем зачете.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее, в южнокорейском Пхенчхан был дан старт XII в истории зимним Паралимпийским играм.