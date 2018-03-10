00:00 10.03.2018 | Спорт | Новости
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Серена Вильямс впервые вышла на корт после длительной беременности

Американка Серена Уильямс смогла одержать свою первую победу после осложненных родов в рамках турнира "Премьер" в Индиан-Уэллс. Об этом передает официльный сайт WTA.

Серена Вильямс впервые вышла на корт после длительной беременности

Поединок Вильямс продлился всего 84 минуты, что на несколько десятков минут меньше, чем обычно играет спортсменка. Американка расправилась с  24-летней представительницей Казахстана Дияс со счетом - 7: 5, 6: 3.

Вильямс призначалась, что ее роды проходили очень сложно, ребенок не мог появиться на свет в течении нескольких часов. После операции Вильямс быстро сумела восстановиться и выйти на корт. 

Свой последний титул теннисистка завоевала в рамках "Australian Open-2017", с тех пор она не выходила на корт и не посещала тренировки на протяжении 404 дней.

"Мне еще не хватает практики, но это не имеет значения - я просто иду своим путем и стараюсь делать все что могу", - резюмирует Серена.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина опубликовала свой календарь турниров на весну, в планах которого первая ракетка нашей страны планирует выступить на трех грунтовых соревнованиях перед Ролан Гаррос. 


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