Серена Вильямс впервые вышла на корт после длительной беременности

Поединок Вильямс продлился всего 84 минуты, что на несколько десятков минут меньше, чем обычно играет спортсменка. Американка расправилась с 24-летней представительницей Казахстана Дияс со счетом - 7: 5, 6: 3.

Вильямс призначалась, что ее роды проходили очень сложно, ребенок не мог появиться на свет в течении нескольких часов. После операции Вильямс быстро сумела восстановиться и выйти на корт.

Свой последний титул теннисистка завоевала в рамках "Australian Open-2017", с тех пор она не выходила на корт и не посещала тренировки на протяжении 404 дней.

"Мне еще не хватает практики, но это не имеет значения - я просто иду своим путем и стараюсь делать все что могу", - резюмирует Серена.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина опубликовала свой календарь турниров на весну, в планах которого первая ракетка нашей страны планирует выступить на трех грунтовых соревнованиях перед Ролан Гаррос.